Convention of AIMYM 2022: অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাড়ী যুৱ মঞ্চৰ উপ-সভাপতি ধেমাজিৰ হিমশিখৰ Published on: 18 minutes ago

ধেমাজি জিলাৰ হিমশিখৰ খাণ্ডেলীয়াল অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাড়ী যুৱ মঞ্চৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে (All India Marowari Yuva Manch) ৷ ধেমাজিৰ নগৰৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক উমেশ খাণ্ডেলীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হিমশিখৰ খাণ্ডেলীয়াই যোৱা ২৩ ডিচেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰানসীত অনুষ্ঠিত অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাড়ী যুৱ মঞ্চৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনত (Convention of All India Marowari Yuva Manch) ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি জ'ন ১ ( উত্তৰ পূৱ আৰু পশ্চিমবংগ সামৰি )পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় (National Vice President of AIMYM) । তেওঁ এই পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত ধেমাজি মাৰোৱাড়ী সমাজৰ লগতে বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে (VP of AIMYM from Assam)।