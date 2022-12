.

Assam CM in Dibrugarh:অসম পেট্ৰ'কেমিকেলৰ নতুন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ Published on: 1 hours ago

ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শণিবাৰে পৰিদৰ্শন কৰিলে নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেডৰ নতুন প্ৰকল্পটো (CM visited Assam Petrochemical Limited)। নিৰ্মীয়মাণ ৫০০ টন উৎপাদনক্ষম মিথানল প্ৰকল্পটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । এই প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰকল্পটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (CM Himanta Biswa Sarma at Dibrugarh)। উল্লেখ্য় যে নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেডৰ নতুন প্ৰকল্পৰ কাম যুদ্ধকালীন ভাৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত কৰি থকা হৈছে । নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিব নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেডৰ নতুন প্ৰকল্পটো (PM Modi will inaugurate new project of APL)। আজি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক তৰংগ গগৈ, প্ৰশান্ত ফুকন আদিয়ে ।