Deprived from Govt scheme: টীয়কত চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত বহুতো পৰিয়াল Published on: 1 hours ago

ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়নৰ দাবী কৰি আহিছে । উন্নয়নৰ শ্ল'গানেৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঁচনিও ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰে । ইফালে,চৰকাৰে লাখ লাখ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে যদিও সেই আঁচনিবোৰে আজিও বহু লোকক ঢুকি পোৱা নাই । যোৰহাট জিলাত তেনে বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে যিয়ে চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত হৈ আহিছে (Family deprived from government schemes)। জিলাখনৰ টীয়কত তেনে কেইবাটাও দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে আজিলৈ নাপালে চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা (Family from Teok deprived of govt facilities) । ২০০৮ চনৰে পৰা আবেদন কৰিও লাভ নকৰিলে গৃহ (Deprived Government houses Schemes in Jorhat)। টীয়ক সমষ্টিৰ পশ্চিম টীয়ক গাঁও পঞ্চায়তৰ নেপালী গাঁৱৰ ১০টাৰো অধিক পৰিয়ালে ২০০৮ চনৰ পৰা এটি চৰকাৰী গৃহৰ বাবে আবেদন কৰিও আজিলৈকে নাপালে কোনো সুফল । ফলত জুপুৰি সদৃশ গৃহতে বাস কৰি আহিছে গাঁওখনৰ এইকেইটা পৰয়ালে । ইয়াৰ বিপৰীতে ধনৱন্ত একাংশই চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।