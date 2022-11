.

Eviction in Guwahati:গণেশগুৰিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান

গুৱাহাটীত পুনৰ আৰম্ভ পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান (Municipal corporations eviction at Ganeshguri) । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গণেশগুৰি এলেকাত অবৈধ ব্যৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলায় । গুৱাহাটীৰ পদপথত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ নিগমে এই অভিযান চলাইছে । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ১ নৱেম্বৰৰ পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান ((Guwahati Municipal Commissioner order for eviction)) । সেই মৰ্মে আজি গণেশগুৰিত চলোৱা হয় উচ্ছেদ অভিযান । পদপথত থকা অস্থায়ী বিপনিসমূহ এছকেভেটৰৰে উচ্ছেদ কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে অনুমতিবিহীন ভাৱে পদপথ নাইবা নৰ্দমাৰ ওপৰত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তথা নিৰ্মাণকাৰ্য উচ্ছেদ কৰা হয় । পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, এই অভিযান নিয়মীযাভাৱে অব্যাহত থাকিব (eviction at Guwahati) ।