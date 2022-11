.

Cannabis seized at Tengakhat: টেঙাখাটত গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰৱৰাহকাৰী Published on: 3 hours ago

ৰাজ্যত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান (Anti drugs mission by Assam police) ৷ ইয়াৰ পিছতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছ,গাঞ্জাৰ অবাধ ব্যৱসায় । এনে অভিযানৰ মাজতেই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটত শনিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাসহ এজন ব্য়ৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Ganja seized at Tengakhat)। জানিব পৰা মতে,আৰক্ষীয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ব্যৱসায়ৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি অচিতপুৰ নতুন লাইনৰ দেবানন্দ মাঝি (৬০) নামৰ লোকজনৰ ঘৰত তালাচী চলাই ৮ টা প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰত ৰখা এক কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে (Ganja businessman arrested at Asitpur in Tengakhat)। পিছত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।