Health camp in Majuli:মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ Published on: 2 hours ago

মাজুলী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৌজন্যত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ (Free health camp at Majuli)। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৌজন্যত নৱজ্যোতি কৃষ্টি সংঘত আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিৰত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই শিবিৰটোত কেইবাগৰাকী মেডিচিন বিশেষজ্ঞৰ উপৰি শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । মাজুলীৰ অন্যান্য পিছপৰা ঠাইসমূহতো স্বাস্থ্য বিভাগে এনেদৰে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰিলে সেই অঞ্চলবোৰৰ লোকসকলো উপকৃত হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য় কৰে (Public appeal for more health camp in Majuli)।