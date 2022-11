.

Bharat Jodo Yatra of Congress: ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে: ৰমেন ডেকা Published on: 34 minutes ago

কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই (Bharat Jodo of Congress) জনসাধাৰণৰ মাজত কোনো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক উদ্ভাৱনী আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ ৰমেন ডেকাই (Former MP Ramen Deka comment on Bharat Jodo)। তেওঁ শুকুৰবাৰে এইদৰে মন্তব্য় কৰে । ৰঙিয়াৰ মহখলিত দক্ষিণ পশ্চিম ৰঙিয়া আঞ্চলিক হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগনত নিৰ্মাণ কৰা শ্ৰীশ্ৰী বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰি বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ গৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰি পুনৰ কয় যে কংগ্ৰেছৰ ধ‍্যান ধাৰণা ৰাইজে ইতিমধ্যে ত‍্যাগ কৰিছে (Inauguration of Vaishnu Devi Temple at Rangia) । তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত দেশ নতুন দিগন্তৰ দিশে আগুৱাই গৈছে (PM Narendra Modi)। গতিকে ২০২৪ চনতো বিজেপিৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ গঠন হ'ব ।