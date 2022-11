.

ষঠ পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে হাইলাকান্দি জিলাৰ কৈয়া চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় অঘটন (Chhath Puja at Hailakandi) । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে নিশা বাগিচাৰ সহকাৰী মেনেজাৰৰ আৱাসত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Fire at Kaiya Tea Estate In Hailakandi)। উক্ত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলতে ভষ্মীভূত হৈছে সহকাৰী মেনেজাৰৰ আৱাস । অৱশ্য়ে দুৰ্ঘটনাত দৈৱক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা পৰে সহকাৰী মেনেজাৰ এইচ দেউৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলৰ । পিছত হাইলাকান্দি আৰু কাটলিছেৰাৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী (Fire brigade of Hailakandi)ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।