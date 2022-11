.

Drought like situation in Golaghat: সৰুপথাৰত সোণালী লখিমী গৰুৰ পেটত ! Published on: 2 hours ago

পথাৰতে মৰহিছে কৃষকৰ সপোন ৷ ইয়াৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত কৃষি বিভাগ । গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি মহকুমাত শ শ বিঘা ধান খেতি অস্বাভাৱিকভাৱে নষ্ট হোৱাত মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষকৰ (Paddy has dried up in Sun) ৷ এই মহকুমাটোৰ বেছি সংখ্যক লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কিন্তু এইবাৰো বেছি সংখ্যক কৃষকৰেই নহ'ল ভাল ধান খেতি । ফলত ধনশিৰিৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী সৰুপথাৰৰ জোৰপুখুৰী অঞ্চলৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । জোৰপুখুৰী গাঁৱত পথাৰৰ ধান গৰুক খুৱাইছে কৃষকে (Farmers feed paddy cows in Sarupathar)। পানীৰ অভাৱত খেতিপথাৰৰ ধান ভাল নোহোৱাত পকা ধাননি পথাৰতে গৰু মেলি দিছে কৃষকে ৷ খেতি কৰিয়েই নিজ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এই কৃষকসকলে বিগত দুটা বৰ্ষতে খেতি নোহোৱাত বিপদত পৰিছে (Farmers trouble in Golaghat) ৷