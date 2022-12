.

Exhibition in Guwahati:সৰুসজাইত থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰদর্শনীৰ আয়োজন Published on: 3 hours ago

ইডেন নার্চাৰীৰ উদ্যোগত অহা ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা মহানগৰীৰ সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰদর্শনী (Exhibition of indigenous products in Guwahati)। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উক্ত প্ৰদর্শনীত হাতেৰে নির্মিত থলুৱা বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী প্ৰদর্শিত হ'ব (Exhibition of indigenous products at Saroosjai) ৷ এই প্ৰদর্শনীত অসম থলুৱা গোটেসমূহে সহযোগ কৰিব বুলি মঙলবাৰে সৰুসজাইস্থিত ইডেন নার্চাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত এই বিষয়ে সদৰি কৰে স্বত্বাধিকাৰী চাকিউবা নাছিৱে ৷ উল্লেখ্য় যে ২০১৭ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত ইডেন নাৰ্চাৰী আৰম্ভ কৰা হৈছিল । অহা ১৭ ডিচেম্বৰত নাৰ্চাৰীখনৰ পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰদর্শনীখন আয়োজন কৰা বুলি তেওঁ কয় । উক্ত প্ৰদর্শনীখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ যুটীয়া সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া(Joint Secretary of BCCI), গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া ।