ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant Conflict in Assam) ৷ বন্যহস্তীয়ে ক'ৰবাত যদি ঘৰ ভাঙিছে, আন ক'ৰবাত আকৌ খেতিপথাৰত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । খেতিপথাৰ তহিলং কৰাত খেতিয়কে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰো সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই বন্যহস্তীৰ ত্ৰাসত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে কামপুৰবাসীয়ে (Elephant terror at Kampur) ৷ কন্দলী পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰায় ৫০ টা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে আশ্ৰয় লৈছে কামপুৰৰ তেলীয়াআটি পথাৰত (Kandali Pahar in Nagaon) ৷ এনে পৰিপেক্ষিতত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পথাৰৰ ধানখিনি বচাবৰ বাবে কৃষকে কেঁচা ধানকে কাটিবলগীয়া হৈছে ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নিতৌ নামি অহা হাতীৰ জাকে এফালৰ পৰা পকা ধান খাই তহিলং কৰাৰ লগতে বিনষ্ট কৰিছে খেতি পথাৰ ৷ ফলত বিগত দুসপ্তাহ ধৰি বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈছে কামপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ (Elephant terror at village in Kampur) ৷