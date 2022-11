.

ৰাজ্যত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান (Anti drugs mission by Assam police) ৷ তাৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ ব্যৱসায় । ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে হোজাই জিলাতো এনে বেহা চলি আছে । ইয়াৰ মাজতেই ৰে'ল নগৰী লামডিঙত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ দুটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Two youth arrested with drugs in Lumding)। আৰক্ষীয়ে লামডিঙৰ ৪ নং ৱার্ডত নিশা ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা ৫৪ গ্ৰাম হেৰ'ইন জব্দ কৰে (Drugd siezed in Lumding) । ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে লামডিঙৰ ৰন্টু দে আৰু সোম শংকৰ চৌধুৰী ওৰফে ৰাণা ।