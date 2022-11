.

Drugs seized in Patharkandi: আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দিয়াই পলায়ন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ Published on: 4 minutes ago

Koo_Logo Versions

কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Anti drugs mission of Karimganj police)। মিজোৰামৰ পৰা AS11 EC 0399 নম্বৰৰ এখন বাহনত কাৰ্টনত লুকুৱাই অনা ৫২ পেকেট ড্ৰাগছ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । কৰিমগঞ্জৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ (Karimganj Additional Superintendent of Police) নেতৃত্বত চলা (Drugs seized at Karimganj) এই অভিযানৰ সময়ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতেই ওচৰৰ এখন বেৰত খুন্দা মাৰে । ফলত বেৰখনৰ ক্ষতিসাধন হয় । ৰাতাবাৰীৰ অসম-মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা ড্ৰাগছসহ বাহনখন অহাৰ সময়তে পাথাৰকান্দি থানা এলেকাৰ আছিমগঞ্জত বেৰত খুন্দা মাৰি গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে সৰবৰাহকাৰী । জব্দ হোৱা ড্ৰাগছ খিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে ।