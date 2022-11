.

Drugs seized at Karimganj: কৰিমগঞ্জত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ'ইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া Published on: 2 hours ago

কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে (Anti drugs mission at Karimganj)। এইবাৰ অসম-মিজোৰাম সীমান্তত জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণ হেৰ'ইন । নিশা কৰিমগঞ্জৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰাম হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে MZ01G 3542 নম্বৰৰ এখন ব'লেৰোত তালাচী চলাই উদ্ধাৰ কৰে ডেৰ কিলোগ্ৰাম হেৰ'ইন (Heroin seized at Karimganj)। ব'লেৰোখনৰ গোপন চেম্বাৰ ১১৭তটা বাকচত ভৰাই অনা হৈছিল হেৰ'ইনখিনি । কৰিমগঞ্জৰ অসম-মিজোৰাম সীমান্তৰ ৰঙামাটি এলেকাত জব্দ কৰা হেৰ'ইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য ১২ কোটি টকা । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত চালক তথা ড্ৰাগছ মাফিয়া কৰিমগঞ্জৰ নিলামবজাৰ এলেকাৰ সামিল উদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Drugs business at Nilambazar of Karimganj)।