Dogs recovered in Numaligarh: নুমলীগড়ত বস্তাত উদ্ধাৰ অৰ্ধশতাধিক কুকুৰ Published on: 3 hours ago

গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ মাজত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মুখ বান্ধি বস্তাত ভৰাই পেলাই থৈ গ'ল অৰ্ধশতাধিক কুকুৰ (dog dumped in sack)। ইয়াৰে কেইবাটাও কুকুৰৰ মৃত্যু হৈছে । পিছত নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে কুকুৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰে (Dogs rescued at Numaligarh Tea Estate)। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চোৰাংকৈ কুকুৰ ডিমাপুৰলৈ সৰবৰাহ কৰিবৰ বাবে আনি হঠাৎ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ মাজত পেলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে (Smuggling of dogs to Dimapur)।