Organic farming by a Doctor: জৈৱিক কৃষিৰে আদৰ্শ দেখুৱাইছে মৰাণৰ চিকিৎসকে Published on: 37 minutes ago

ব্যস্ততাপূৰ্ণ চিকিৎসা বৃত্তিত জড়িত থাকিও নিজৰ ব্যতিক্ৰমী কৰ্মৰে বহুজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈছে মৰাণৰ সমীপৱৰ্তী তথা চৰাইদেউ জিলাৰ বকতা পাৰিজাতৰ ডাঃ ৰূপম বৰুৱা (Doctors in Moran shown ideal of organic farming) ৷ বিগত তিনি দশক মৰাণ নগৰত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ সমান্তৰালভাৱে বকতা পাৰিজাতৰ নিবাসী চিকিৎসক বৰুৱাই নিজৰ ঘৰত গঢ়ি তুলিছে এখন জৈৱিক কৃষি পাম (Organic Farms in Bakta in Charaideo) ৷ জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি ফুলকবি, বন্ধাকবি, ওলকবি, জলকীয়া, বিলাহী, ৰঙালাও, কেৰেলা আদি বিভিন্ন ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি আহিছে ৷ তদুপৰি তেওঁ ঘৰতে গৰু, ছাগলী, গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰা আদিও পালন কৰি আহিছে ৷ চিকিৎসকগৰাকীয়ে পশুৰ মল-মূত্ৰৰ দ্বাৰা জৈৱিক পদ্ধতিৰে সাৰ প্ৰস্তুত কৰি কৃষিকৰ্মৰ দ্বাৰা সফল কৃষক হিচাপে চিনাকী দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আনহাতে, সু-সাহিত্যিক হিচাপে পৰিচিত ডাঃ বৰুৱাই ১৯৯৭ চনত পাৰিজাতত জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷