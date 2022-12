.

Damaged dumper on Highway: জোনাই সংযোগী ঘাইপথত বিকল ডাম্পাৰ আঁতৰোৱা নাই প্ৰশাসনে Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

চিলাপথাৰ-জোনাই সংযোগী ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এপষেকে ৰখাই থোৱা এখন বিকল ডাম্পাৰে পথটোৰে যাতায়াতত সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (Malfunctioning dumper creates problem in Jonai)। ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে, ১৫ দিন পূৰ্বে জোনাইৰ দিশৰ পৰা চিলাপথাৰ অভিমুখি এখন ডাম্পাৰ চিলাগাঁও তিনিআলিত বিকল হৈ পৰে (Broke down Dumper on Silapathar Jonai road)। এই ডাম্পাৰখনৰ গৰাকীয়ে মেৰামতি কৰা কিম্বা আঁতৰাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰাত সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা । উল্লেখ্য় যে প্ৰথমতে ডাম্পাৰখনত নম্বৰ প্লেট ওলমি আছিল যদিও পিছত গৰাকীয়ে প্ৰশাসন আৰু ৰাইজৰ চকুত ধূলি দিবলৈ সেইখনো আঁতৰাই নিয়ে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে । বৰ্তমান বাহনখনৰ কাষত নাই কোনো কৰ্মচাৰী । ৰাইজে এই বিষয়ে অভিযোগ কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নলৈ প্ৰশাসনেদুফালে দুখন বেৰিকেড লগায়েই দায় সাৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Demand to removed dumper from road at Jonai)। শীঘ্ৰে এই ডাম্পাৰখন স্থানান্তৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।