.

DAC election 2022: মিত্ৰজোঁটে ২২ খন আসনতেই বিজয়ী হোৱাৰ দাবী ভূৱন পেগুৰ Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত অহা ৮ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Deori Autonomous Council Election) ৷ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈছে ৷ জোনাইতো এই নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে (DAC election campaign at Jonai)। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হেমন্ত দেউৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে (MLA Bhuwan Pegu campaign gor BJP candidate at Jonai) ৷ ১২ নং জোনাই সমষ্টিৰ বিজেপি, গণশক্তি (Ganashakti) আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হেমন্ত দেউৰীৰ হৈ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে বুধবাৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ৷ তেওঁ ৰোহিতপুৰ দেউৰী গাঁও, লুহিজান আৰু ৰাংকপ দেউৰী গাঁৱত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে ২২ খন আসনত জয়ী হৈ পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰে ৷ এই প্ৰচাৰত গণশক্তি দলৰ বিষয়ববীয়া, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাজু মেদকে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷