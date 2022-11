.

Assam Meghalaya border dispute: সীমান্তৰ এক ইঞ্চি ভূমিও এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ তুলিৰামৰ

"সদায় কৈ আছো,সদায় কৈ থাকিম । সীমান্তৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কাকো এৰি নিদিও।" ডিফুত এইদৰে হুংকাৰ দিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে (CEM of KAAC react on Assam Meghalaya border)। বুধবাৰে ডিফুত এইদৰে মন্তব্য কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ চি ই এমগৰাকীয়ে (CEM of KAAC Dr Tuliram Ronghang)। যোৱা ২২ ডিচেম্বৰত অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মুক্রত মেঘালয়ৰ দুর্বৃত্তৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মেঘালয়ৰ ৫ জনকৈ লোকৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ বনকৰ্মী বিদ্যাসিং লেকথেৰ মৃত্য়ুৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক চৰ্চা হৈ থকাৰ মাজতে সীমা বিবাদক লৈ তেওঁ এইদৰে কয় । তেওঁ ভৱিষ্যতেও সীমান্তত কাৰ্বি আংলঙৰ এক ইঞ্চি ভূমি কাকো এৰি দিয়া নহ'ব বুলি সঁকীয়াই দিয়ে । ১৯৫১ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিসূচনা যোগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া অসম-মেঘালয়ৰ সীমা আৰু প্ৰাকৃতিক সীমাক লৈ কোনো আপোচ কৰা নহ'ব বুলিও তেওঁ হুংকাৰ দিয়ে ।