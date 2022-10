.

Birth anniversary of Srimanta Sankardeva: হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰঙিয়াৰ হালিকুছি Published on: 50 minutes ago

হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰঙিয়াৰ হালিকুছি । ভাগৱত পাঠ (Bhagavata Path in Rangia) আৰু মহিলাৰ দিহানামেৰে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বৰনামঘৰত ভক্তি পূৰ্ণ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ‌ৰ উত্তৰ ৰঙিয়া আঞ্চলিক শাখাৰ (North Rangial Branch of Sankardeva Sangha) উদ্যোগত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ (Birth anniversary of Srimanta Sankardev) অনুষ্ঠিত হৈছে । হালিকুছি প্ৰাথমিক শাখাৰ আতিথ্যত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ ৫৭৪ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰিছে বৈষ্ণৱ ভকতে । এই মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সংঘৰ সংস্কৃতি শাখাৰ উদ্যোগত হালিকুছি প্ৰাথমিক শাখাৰ আতিথ্যত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । পুৱা অনুষ্ঠিত হৈছে পৰিবেশ নিকাকৰণ,নাম প্ৰসংগ,বৃক্ষৰোপণ আৰু আই-মাতৃ সকলৰ দিহানাম আদি । এই কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবা শতাধিক বৈষ্ণৱ ভকতৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।