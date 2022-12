.

Bike lifter arrested: জোনাইত চুৰি বাইকসহ গ্ৰেপ্তাৰ 3 দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ Published on: 1 hours ago

ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত শনিবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৩ বাইক চোৰ (Bike lifter arrested in Jonai)। আনহাতে,আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ৫ খন চুৰি বাইক । উল্লেখ্য় যে সীমান্তৱৰ্তী জোনাই মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দীৰ্ঘ দিনৰ পৰাই বাইক চোৰে ৰাইজৰ লগতে আৰক্ষীৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰি আহিছে ৷ এনে সময়তে শনিবাৰে বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে জোনাইৰ কেইবাঠাইতো চলোৱা অভিযানত ১ বুলেট, ১ খন স্কুটি, ৩ খন আন চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Stolen bike recovered at Jonai)। আৰক্ষীয়ে উক্ত চুৰিকাণ্ডত জড়িত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেবৰ গেবা গামে, টাকি গাঁৱৰ কেনিজাম টাটে আৰু পাগলামৰ চাহিন মিলিক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (3 bike thief arrested in Dhemaji)।