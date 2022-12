.

Biennial Session of CSU: ৰাজগড় আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ সামৰণি Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ ধমনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ৰাজগড় আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পঞ্চম দ্বি বাৰ্ষিক অধিবেশনখনৰ দেওবাৰে নিশা সামৰণি পৰে (Biennial Session of Rajgarh Chutiya Students Union) ৷ খনিকৰ কেন্দুগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজগড় আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ধমন কেন্দুগুৰি শাখা সমিতিৰ সহযোগত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত অধিবেশনত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় (5th Session of Chutiya Students Union at Kenduguri School)। এই উপলক্ষে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় । দেওবাৰে নিশা সামৰণি পৰা অনুষ্ঠানটোৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই (Minister Bimal Bara in Rajgarh)। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।