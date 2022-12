.

Drunk and drive: তিনিচুকীয়াত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত সোমবাৰে নিশা জিলা পৰিবহণ বিভাগে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত যান-বাহন আৰক্ষীৰ সহযোগত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় (Police search operation in Tinsukia) ৷ তিনিচুকীয়া জিলা পৰিবহণ বিষয়া (DTO of Tinsukia) ৰাজীৱ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ কনফাৰেন্সৰ (CM Dr Himanta Biswa Sarma appeal) জৰিয়তে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ নামত কোনো লোকে যাতে সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই অভিযান চলোৱা হৈছে (Road safety awareness in Tinsukia) ৷ জানুৱাৰী মাহটোত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিদিনে সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব থাকিব বুলি তেওঁ কয় ৷ উক্ত অভিযানত কেইবাজনো সুৰাপায়ী চালকক জৰিমনা বিহা হৈছে (Fine for drunk driver at Tinsukia) ৷ তেওঁ কয় যে বাহন চলাওঁতে চিটবেল্ট পৰিধান কৰাৰ দৰে প্ৰতিটো যান-বাহনৰ আইন মানি চলাটো বাধ্যতামূলক ৷