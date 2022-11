.

Bharat Jodo Yatra: জনীয়াত ভাৰত জোড়ো পদযাত্ৰাৰ মাজতে চৰকাৰক সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ Published on: 34 minutes ago

অসমত ১ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra of Congress) । ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা বুধবাৰে বৰপেটা জিলাৰ জনীয়া সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰে (Bharat Jodo Yatra at Jania of Barpeta)। সমষ্টিটোৰ বৰটাৰীৰ পৰা পদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বামুনটাৰী বি এড কলেজ খেল পথাৰত উপস্থিত হয় । পুৱা বৰটাৰী খেলপথাৰত জন সমাবেশত বক্তব্য আগবঢ়ায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (APCC president Bhupen Bora slams govt) । উক্ত সভাত সাংসদ আব্দুল খালেকো উপস্থিত থাকে ।