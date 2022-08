.

স্বাধীনতা দিৱসৰ এদিন পাছতেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ তলত ওলাল বোমা Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

স্বাধীনতা দিৱসৰ উলহ মালহ শেষ নৌহওঁতেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ তলত ওলালে বোমা (Alleged bomb found under vehicle of policeman)৷ মঙলবাৰে অমৃতসৰৰ ৰঞ্জিত এভিনিউ অঞ্চলৰ চি ব্লকত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বাহনৰ তলত এটা বোমা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ এই খবৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে শীৰ্ষ বিষয়াকে ধৰি আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমাটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ দিলবাগ সিং নামৰ চি আই এ-ত কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীজনৰ গাড়ীৰ তলত বোমাটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷ এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ( Investigation is currently underway)৷