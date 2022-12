.

Sensational Murder at Dhemaji: ধেমাজিৰ কানীবিলৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ Published on: Dec 21, 2022

ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাওঁ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কানীবিল ন-গাঁৱত ১৯ ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড (Murder at Chichibargaon in Dhemaji)। কানীবিল ন-গাঁৱৰ পুহিতা গগৈ নামৰ চল্লিছ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁৰ জোঁৱাই ৰাজু হিলৈদাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ ধৃত ৰাজু হিলৈদাৰীয়ে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁক ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল (Murder accused arrested in Dhemaji)৷ হত্যাকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এখন কটাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা বুলি সদৰী কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ আগৰৱালাই । উল্লেখ্য় যে ১৯ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ৯ বজাত পুহিতাৰ স্বামী প্ৰদীপ গগৈয়ে কাম কৰিবলৈ ধেমাজিলৈ যায় । ঘৰত থকা বোৱাৰীয়েক আৰু নাতিনীয়েকে ধান দাবলৈ পথাৰলৈ ওলাই যোৱাত এবছৰীয়া নাতিয়েকৰ ৰখীয়া হিচাপে পুহিতা ঘৰতে থাকে । দুপৰীয়া কিছু দূৰৈত ধান কাটি থকা এগৰাকী মহিলাই পানী খাবলৈ বুলি পুহিতাৰ ঘৰলৈ আহি কেঁচুৱাটোৱে বৰকৈ কান্দি থকা শুনি চাবলৈ গৈ মহিলাগৰাকীৰ লগতে কেঁচুৱাটো তেজে তুমৰলি হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ।