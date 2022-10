.

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত 8 কুইণ্টল গাঞ্জাসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Ganja seized in Karbi Anglong) ৷ বৰপথাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰু জি 20 চি আৰ পি এফৰ সহযোগত আৰক্ষীৰ এটা দলে খাকৰাজানত এক নাকা তালাচী চলায় ৷ এই তালাচী তালাচীৰ সময়ত অভিযানকাৰী দলটোৱে HR 38x 8093 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 8 কুইন্টল গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (8 Quintile Ganja seized at Khakrajan ) ৷ আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত সেৱা সিং (৩৬)ক নামৰ এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (One ganja smuggler arrested) ৷ সেৱা সিঙৰ ঘৰ হাৰিয়ানাত বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷