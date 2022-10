.

হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা (Tragic incident in Hailakandi)। খোৱা প‍ানীৰ কুঁৱা ছাফা কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু (4 Death while clean well at Hailakandi) চাৰিজন লোকৰ । হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰ সমষ্টিৰ আনোয়াৰপাৰ গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাটোৱে অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । শনিবাৰে কুঁৱা ছাফা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই আবদ্ধ হোৱাত ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে । পিছত স্থানীয় ৰাইজে SDRF বাহিনীক খবৰ দিয়াত এই বাহিনীটোৱে উদ্ধাৰ কৰে লোকেকেইজনৰ মৃতদেহ । এই ঘটনাটোত মৃত্যু হৈছে ঘৰৰ গৰাকী ৰছিদ আহমদ, তেওঁৰ ভাতৃ নাজিম উদ্দিন, ভতিজা আবু ছুহেল আৰু মিস্ত্ৰি তছলিব উদ্দিনৰ । ইপিনে,গুৰুতৰ ভাবে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে হাছিব উদ্দিন নামৰ এজন মিস্ত্ৰি । আহত হাছিব উদ্দিনক ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়লৈ (Silchar Medical College) প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।