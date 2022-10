.

Gambler Arrest in Manikpur: মাণিকপুৰত আৰক্ষীৰ জালত ১১ জুৱাৰী Published on: 18 minutes ago

Koo_Logo Versions

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে ১১ জন (Gambler arrested at Manikpur) জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । অদলাগুৰী আৰু পাতিলাদহাৰ (Gambler arrest in Adlaguri and Patiladaha) পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জুৱাৰী কেইটাক । বুধবাৰে নিশা কালি-পূজাৰ গইনা লৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিল বৃহৎ জুৱাখেল (Gambling game at Bongaigaon)। জুৱা খেল চলি থকাৰ সময়তে মাণিকপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জুৱাৰীকেইটাক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীৰ অভিযানত পাতিলাদহাৰ পৰা সহদেৱ কৰ্মকাৰ, পিন্টু বিশ্বাস, বিকাশ কৰ্মকাৰ, বিনয় কৰ্মকাৰ, সুজন কৰ্মকাৰ আৰু অশোক শীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইপিনে, অদলাগুৰীৰ পৰা টিকেন ৰায়, দিলীপ ৰায়, ভৈৰৱবুদ্ৰা ৰায়, দেৱৰাম বৰা আৰু ভগোৰাম ৰায়ক কৰায়ত্ব কৰে । তদুপৰি আৰক্ষীয়ে নগদ ৯,০৭০ টকা আৰু জুৱাখেলৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰে । জুৱাৰীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাই ।