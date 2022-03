.

ঝাৰখণ্ডৰ বিৰচী অৰণ্যত বনজুই : জুই নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ বন বিভাগ Published on: 17 minutes ago

Koo_Logo Versions

ঝাৰখণ্ডৰ কয়লাঞ্চল ধনবাদৰ টুণ্ডি মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ বিৰচী অৰণ্যত(Biranchi forest of Tundi Dhanbad) সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ বন বিভাগৰ লোকে জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এই জুই(Fire broke out in biranchi forest of Dhanbad) ৷ জুইৰ ফলত প্ৰভাৱাম্বিত হৈছে অৰণ্যখনৰ বন্যজন্তু ৷ তদুপৰি পাদদেশত বসতি স্থাপন কৰা গাঁওসমূহলৈও সংকট কঢ়িয়াই আনিছে এই জুয়ে ৷ এসময়ত হস্তীৰ সন্ত্ৰাসত জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পাদদেশত বসতি স্থাপন কৰা গাঁওবাসীয়ে এতিয়া বনজুইৰ গ্ৰাসত পৰাৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে ৷