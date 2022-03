.

উত্তৰ প্ৰদেশত দাউ-দাউকৈ জ্বলিল চলন্ত ৰেল

উত্তৰ প্ৰদেশত মীৰাট(Fire broke out in passenger train near Meerut) জিলাৰ দৌৰালা ষ্টেচনত শনিবাৰে পুৱা চাহাৰনপুৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী চলন্ত ৰেলত(Saharanpur Delhi passenger train ) হঠাতে লাগে হুৱাদুৱা ৷ চলন্ত ৰেলখনৰ পৰা নামিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰে যাত্ৰীসকল ৷ দৰাচলতে যাত্ৰীবাহী ৰে'লখনৰ দুটা ডবাত সংঘটিত হয় ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড(Fire broke out in Delhi passenger train) । মূহূৰ্ততে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ছানি ধৰে ৰেলখনৰ পৰা ওলোৱা ক’লা ধোৱাই ৷ প্ৰচণ্ড শব্দৰ সৈতে কোচৰ পৰা ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকল কোচৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে । শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে কোচ দুটাত জুই লগাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই ।