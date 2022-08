.

শোণিতপুৰ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ উদ্যোগত বিশ্ব ফাটোগ্ৰাফী দিৱস পালন Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

আজি বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস(World Photography Day) । এই উপলক্ষে শোণিতপুৰ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিৰংগ শীৰ্ষক বিশেষ ফটো প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হয়(Photo exhibition on the occasion of World Photography Day in Tezpur) । স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰীয়া অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে বিশিষ্ট ফটো সাংবাদিক সমীৰ কৰে কেমেৰাত বন্দী কৰা এই বিশেষ চিত্ৰ সমূহ প্ৰদৰ্শনীত দাঙি ধৰে । তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই উন্মোচন কৰা আৰু জিলা উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই বন্তি প্ৰজ্জ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰা এই ফটো প্ৰদৰ্শনত ডিজিটেল যুগৰ পূৰ্বৰ ভিনটেজ কেমেৰা সমূহো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।