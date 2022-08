.

অন্তঃসত্বা বোৱাৰীৰ আত্মহত্যাক লৈ হাজোত চাঞ্চল্য Published on: 4 hours ago

হাজোত সংঘটিত হৈছে এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনা (Suspected suicide in Hajo)। হাজোৰ বৰ্ণিত সংঘটিত হোৱা মামণি বেগম নামৰ ৪ মাহৰ অন্তঃসত্বা বোৱাৰী এগৰাকীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ হাজোত । বোৱাৰী গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি মামণিক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে স্বামী শ্বফিকুল হকে (Allegation of murder against husband)। কিয়নো দীৰ্ঘ দিনে মামণিৰ স্বামী শ্বফিকুলে যৌতুক দাবী কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল মামণিক । কেৱল এয়াই নহয় বিভিন্ন সময়ত ধন দাবী কৰি পত্নীক মানসিক নিৰ্যাতনো চলাই আহিছিল শ্বফিকুলে (Crime against women in Hajo) । দহ মাহ পূৰ্বে হাজোৰ বৰ্ণিৰ যুৱক শ্বফিকুল হকৰ সৈতে নলবাৰীৰ কৰিয়া গাঁৱৰ মামণি বেগম বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল । কিন্তু বিবাহৰ দহ মাহ পাছতে এনেদৰে বোৱাৰী গৰাকীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ হাজোতেই । এই ঘটনাৰ পাছতে মামণিৰ মাতৃগৃহৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে দোষীক ফাঁচিৰ দাবীত হাজো আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ । হাজো আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনহে ওলাব এয়া হত্যা নে আত্মহত্যাৰ ঘটনা ।