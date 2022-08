.

Smuggling of LPG cylinders: ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰেৰে ভৰিছে এখন থানা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্য়ত অব্য়াহত আছে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ চোৰাং বেহা (Smuggling of LPG cylinders in Assam)। আৰক্ষী-প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেও ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ চোৰাং বেহা চলিয়েই আছে । ডিব্ৰুগড় জিলাত একাংশ লোকে এই বেহা চলাই আহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অৰ্ধ শতাধিক এনে চোৰাং ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ (LPG cylinder recovered in moran)। ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ চুৰি কৰি থাকোতে মৰাণ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে চিলিণ্ডাৰসহ ট্ৰাক । এতিয়া মৰাণ আৰক্ষী থানাত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰেৰে ভৰি পৰিছে । যোৱা নিশা মৰাণ আৰক্ষীৰ এটা দলে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নাহৰণি বৰবামত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে গেছ ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ ৬৩টা, ১৯টা খালী চিলিণ্ডাৰ,১২ টা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ লগতে গেছ চুৰি কৰা সমগ্ৰী জব্দ কৰে । উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো লোকক মৰাণ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব নোৱাৰিলে যদিও মৰাণ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মৰাণৰ আশে-পাশে গেছ চুৰিৰ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।