.

Robbery case in Nalbari : মটৰ চাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে লাখ টকা ভৰ্তি বেগ Published on: 10 minutes ago

Koo_Logo Versions

দিন দুপৰতে নলবাৰীত অঘটন ৷ শনিবাৰে নলবাৰী চহৰৰ মাজ মজিয়াত সংঘটিত হয় এক ডকাইতি কাণ্ড ৷ বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াই আহোতে এগৰাকী শিক্ষকৰ পৰা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে দুই লাখ টকা (Miscreant looted about lakhs) । সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে এখন দোকানৰ চি চি টিভি কেমেৰাত ৷ চিলনী চোৰৰ আক্ৰমণত আহত হয় ভুক্তভোগী শিক্ষকগৰাকী ৷ উল্লেখ্য যে, নলবাৰীত ধাৰবাহিকভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে (Rise in theft and robbery cases in Nalbari)৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷