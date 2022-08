.

Protest against price hike: মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি অৱ ইন্টাৰনেচনেলৰ

ৰাজ্য়জুৰি মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্য়াহত আছে (Protest against price hike) । ইয়াৰ মাজতে কামৰূপ জিলাৰ চাংসাৰীত সোমবাৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ জনালে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি অৱ ইন্টাৰনেচনেলে(protest of voters party of international at Changsari)। আনহাতে, ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা কেইবা শতাধিক ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি অৱ ইন্টাৰনেচনেলৰ সদস্যক আটক কৰে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে । মানৱ শৃংখলাৰ জৰিয়তে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আটক কৰে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে । চাংসাৰীৰ ৰাজহুৱা খেল পথাৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা অবস্থাতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকল । মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি অৱ ইন্টাৰনেচনেলৰ সদস্য সকলে ।