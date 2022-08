.

Suicide case in Sivasagar: শিৱসাগৰত পুত্ৰক লগত লৈ পিতৃৰ আত্মহত্যা; সংকটজনক অৱস্থাত কণমানিটিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি Published on: 17 minutes ago

শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ বগীদ'ল ডিমৌকিনাৰত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা (Tragic incident in Sivasagar) ৷ বুধবাৰে নিশা কীটনাশক দ্ৰব্য সেৱন কৰি পিতৃ মৃদুল সন্দিকৈৰ মৃত্যু (Father and son Suicide by pesticide poisoning) । ইফালে ১০ বছৰীয়া পুত্ৰক সংকটজনক অৱস্থাত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত (Sivasagar Civil Hospital) ভৰ্তি কৰা হয় ৷ তথাপিও অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ(Assam Medical College) প্ৰেৰণ কৰা হয় । অৱশ্যে কিহৰ কাৰণে এই আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ কাৰণ সঠিককৈ জানিব পৰা হোৱা নাই (Suicide case in Sivasagar) ৷ যদিও পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে ৷ আনহাতে, ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত পত্নীসহ আন এগৰাকী কন্যা উপস্থিত নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তাৰোপৰি চূড়ান্ত আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবেও এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশ ৰাইজে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷