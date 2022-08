.

বিদেশী ন্যায়াধীশকৰণ আদালতত ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন Published on: 3 hours ago

সমগ্ৰ দেশত আজি পালন কৰা হৈছে দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (76th Independence day of India) । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ সামন্তৰালভাৱে নগাঁৱৰ জুৰীয়াস্থিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালততো (Foreigners Tribunal court) উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (Independence day celebration in Nagaon) । জুৰীয়াৰ বিদেশী ন্যায়াধীশকৰণ আদালত চৌহদত ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ন্যায়াধীশ বিপুল কুমাৰ নাথে (Justice Bipul Kumar Nath hoisted the flag ) ।