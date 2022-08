.

Azadi Ka Amrit Mahotsav: মহানগৰীত চি আৰ পি এফৰ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' শোভাযাত্ৰা Published on: 2 hours ago

ভাৰতবৰ্ষৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অধীনত ১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ দেশজুৰি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা'(Har Ghar Tiranga Programme in Assam) কাৰ্যসূচী সফল ভাৱে ৰূপায়ন কৰিবলৈ চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে(Azadi Ka Amrit Mahotsav)। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজক নিজৰ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে(PM Modi appeals people to hoisting Flag on home)। অসমত ৮০ লাখ বাসগৃহ, কাৰ্যালয় দোকানত জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে।স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত নুনমাটিত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষীৰ বাহিনীয়ে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰাংগা শীৰ্ষক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়(Har Ghar Tiranga by CRPF in GUwahati)।সমাগত ৭৫ তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মহানগৰীৰ নুনমাটিত মঙলবাৰে পুৱা কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' শীৰ্ষক এক সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় । নুনমাটিস্থিত ১২৮নং বেটেলিয়েনৰ কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানসকলে এই সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কৰে । হাতে হাতে ত্ৰিৰংগা লৈ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সকলো ৰাইজে যাতে সহাৰি জনায় তাৰ প্ৰতি সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্য এনেদৰে ৰাজপথত শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। সমদলটোত ডেৰ শতাধিক জোৱানৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কামাণ্ডেণ্টয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।