Majuli By Election 2022 : মাজুলীত নিৰ্বাচনী সভা স্থগিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ Published on: 37 minutes ago

দেওবাৰে মাজুলীৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ সভাত উপস্থিত থাকি মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ (Majuli by election 2022) প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামক বিপুল ভোটেৰে জয়যুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Union minister Sarbananda Sonowal at Majuli) ৷ ইফালে সোণোৱালৰ সভাৰ কিছুসময় পূৰ্বে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটে দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁও নিবাসী তথা বিজেপি কৰ্মী ধ্ৰুৱ দাসৰ ৷ টিউৱেল স্থাপন কৰিবলৈ ধৰোতে বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি আকস্মিক মৃত্যুক সাৱটি লোৱা দলীয় কৰ্মীগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ যাৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই নিৰ্বাচনী সভাখন স্থগিত ৰাখে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (Election meeting postponed by Sarbananda Sonowal) ৷