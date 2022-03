.

Majuli by election 2022: উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু মাজুলী Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

৭ মাৰ্চ অৰ্থাৎ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন (Majuli by election 2022) ৷ মাজুলীৰ ২০৩ টা ভোট কেন্দ্ৰত হ’ব এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া । ১৩২৪৪৫ জন ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । যাৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি (By election preparation in Majuli) ৷ মাজুলীৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ ১৬ টা ভোট কেন্দ্ৰলৈ পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে । সোমবাৰে মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা উপ নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিব ৯ জন জৰৰ্নেল অফিচাৰ আৰু ৩৩ জন চেক্টৰ অফিচাৰে ৷ সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ চলিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনী বিধি পালন কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৱে ক’ভিড নিৰ্দেশনা মানিব চলিব লাগিব ।