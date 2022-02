.

দুচকীয়া বাহনসহ মঙলদৈ আৰক্ষীৰ জালত 4টা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী Published on: 1 hours ago |

Updated on: 36 minutes ago Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ দৰঙৰ মঙলদৈতো আৰক্ষীয়ে প্ৰতিদিনেই চলাই আছে অভিযান (Drugs seized in Mangaldoi) ৷ শনিবাৰে নিশা মঙলদৈ বান্দিয়া চাপৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চাৰিটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক । ব্যৱসায়ী কেইটা হৈছে ক্ৰমে, ৰেকিব জাভেদ, ফৰিদ আলি, দাদুল আলি, মজিবুৰ ৰহমান ৷ আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰে 14 টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কন্টেনাৰ ৷ আনকি আটকাধীন ব্যৱসায়ীকেইটাৰ পৰা এখন পালচাৰ আৰু দুখন স্কুটিও জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ জব্দকৃত পালছাৰ বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে As O1B Z 5685 আৰু স্কুটিখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS 13 J 2485 আৰু As13 D 7077 ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আটকাধীন লোককেইজনক সোধা পোচা অব্যাহত ৰাখিছে ।