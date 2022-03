.

Drug seized at Hojai : হোজাই আৰক্ষীৰ জালত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Drive Against Drugs) ৷ দৈনিক বিভিন্ন নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে সৰবৰাহকাৰী আটক হৈ অহাৰ মাজতো অব্যাহত আছে এই ক’লা সাম্ৰাজ্য ৷ শেহতীয়াকৈ সোমবাৰে সন্ধিয়া হোজাই আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি হোজাই চহৰৰ 1 নং ৰে’ল গেটত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এজন ড্ৰাগছ সৰৱৰাহকাৰীক আটক কৰে ৷ আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰৱৰাহকাৰীজনৰ নাম বলোৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে (Drug peddler arrested by Hojai Police) ৷ জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 লাখ টকা হ’ব বুলি জনালে আৰক্ষীয়ে (Drug seized at Hojai) ৷ ইতিমধ্যে ধৃত লোকজনৰ বিৰুদ্ধে হোজাই আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।