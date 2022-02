.

তিনিচুকীয়াৰ নিউ মাৰ্কেটত অগ্নিকাণ্ড (Fire breaks out in new market Tinisukia) ৷ বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এটা কণীৰ গুদামত সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডটোৰ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৷ গুদামটোৰ মালিক আব্দুল হানান বুলি জানিব পৰা গৈছে ইপিনে,বৰ্তমানলৈ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমান জানিব পৰা হোৱা নাই ৷