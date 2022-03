.

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam Police raid against drugs)। দৰং জিলাৰ আৰক্ষীয়েও ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন স্থানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । তেনে এক অভিযানৰ মাজতে দলগাঁৱৰ বটাবাৰীৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক আটক কৰে (Two drugs peddler arrested at Dalgaon)। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত দলগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে বটাবাৰী অঞ্চলত অভিযান চলাই যুৱক দুজনক আটক কৰে (Dalgaon police arrests two drugs peddler)। সৰবৰাহকাৰী কেইজনৰ পৰা ৭ গ্ৰাম হেৰ'ইন, ৬ টা কন্টেইনাৰ, ২৫০০ টকা আৰু এখন মটৰ চাইকেল জব্দ কৰে । ধৃত যুৱক দুজন ৰাহুল আহমেদ আৰু আব্দুল আজিজ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷