.

পথাৰৰ জুইত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ বাঘৰ পোৱালি : জীৱিত পোৱালিৰ দায়িত্ব ল’লে বন-বিভাগে Published on: 33 minutes ago

শিৱসাগৰ কালুগাঁৱৰ জাপিসজীয়া পথাৰত কৰুণ ঘটনা ৷ পথাৰত জুই লগোৱাৰ ফলত জ্বলি ছাই হয় এটা বাঘৰ পোৱালি (Cub burnt alive in Sivsagar) । উদ্ধাৰ হৈছে জীৱিত অৱস্থাত অন্য এটা বাঘৰ পোৱালি (Cub rescued by public in Sivsagar) । বাঘৰ পোৱালী দুটা ইতিমধ্যে চমজি লৈছে আমগুৰি বন বিভাগে। কোনো দুবৃত্তই জাপিসজীয়া পথাৰ জ্বলাই দিয়াত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ জুইৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বিশাল আছিল যে নিমিষতে শ শ বিঘা পথাৰ আগুৰি ধৰে এই জুইয়ে । শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ ঘোঁৰাচোড়া, ফুলনিবাৰী, জাপিসজীয়া আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ পথাৰ জ্বলি নিমিষতে চাৰখাৰ হয়। যাৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত।