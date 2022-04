.

গুলীয়াই হত্যা কৰা হ’ল বিল্ডাৰক : CCTV ত বন্দী হৈ ৰ’ল হত্যাৰ দৃশ্য Published on: 27 minutes ago

Koo_Logo Versions

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নান্দেদ চহৰৰ এগৰাকী বিল্ডাৰ সঞ্জয় বিয়ানীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে (Builder Sanjay Biyani has been shot dead)। ঘটনাটো চহৰখনৰ নায়েক নগৰস্থিত বিয়ানীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছিল । এই গুলীচালনাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য চিচিটিভিত বন্দী হৈছে (shooting has been captured on CCTV) ।এই ঘটনাত বিয়ানীৰ চালকগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । সঞ্জয় বিয়ানীক চিকিৎসাৰ বাবে নান্দেদৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়তে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷