.

Illegal Cattle Smuggling: বিলাসীপাৰাত চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনসহ গৰু সৰবৰাহকাৰী আটক Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে পশুধনৰ অবৈধ সৰবৰাহ (Cattle smuggling in Assam) ৷ প্ৰতিদিনে পোহৰলৈ আহিছে চোৰাং পশুধন ভৰ্তি বাহন জব্দৰ ঘটনা (Illegal Cattle Smuggling) ৷ শেহতীয়াকৈ বিলাসীপাৰাত শনিবাৰে পুৱতি নিশা বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এখন চোৰাং গৰু ভৰ্তি যাত্ৰীবাহী মেজিকসহ (Cattle seized at Bilasipara) এজন গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Cattle smuggler arrested by Bilasipara police) ৷ আটকাধীন গৰু সৰবৰাহকাৰীজন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাঠালগুৰিৰ নূৰ মোহাম্মাদ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই গৰু ভৰ্তি মেজিকখনে বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন চৰাঞ্চলৰ মাজেৰে বাংলাদেশ লৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷