মঙলদৈ চহৰত ঘোঙৰ আতংক Published on: 17 minutes ago

মঙলদৈ চহৰত ঘোঙৰ আতংক ৷ মঙলদৈৰ কৰিম চৌকাত ওলাইছে ঘোং ৷ এটা ঘোঙক কেন্দ্ৰ কৰি কৰিম চৌকাত সৃষ্টি হয় এক আতংকময় পৰিৱেশৰ (Black panther animal panic at Mangaldoi)৷ জানিব পৰা মতে, ঘোঙৰ আক্ৰমণত টংকেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী বনকর্মী আৰু মৃণ্ময় ডেকা নামৰ এজন 12 বছৰীয়া কিশোৰ গুৰুত্বৰভাৱে আহত হয় (Two injured by Black Panther attack at Mangaldoi) ৷ আনহাতে, অঞ্চলটোত বনকর্মী আৰু মঙলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঘোংটো । ইফালে ঘোং চাবলৈ যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । আনহাতে, অঞ্চলটোত বনকর্মী আৰু মঙলদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঘোংটো । তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগে ঘোং ধৰা বা ট্ৰেংকুইলাইজ কৰা কোনো সামগ্ৰীয়ে আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ ইতিমধ্যে ঘাটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বিধায়ক বসন্ত দাস । আনকি বিধায়ক দাসে চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ খবৰো লয় ৷