ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো দুমাহ ৷ মাঘৰ পিচতে অসমীয়াই হেপাহেৰে বাট চায় ব'হাগলৈ (Rongali Bihu) ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বহাগক আদৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি (Preperation for Rongali Bihu in Assam) ৷ সত্ৰনগৰী বৰপেটাত বৰপেটা শংকৰদেৱ সংঘৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ বৰপেটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা বহাগক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে আৰম্ভ হৈছে 15 দিনীয়া বিহু নাচ কৰ্মশালা (Bihu workshop organizes by Barpeta Sankaradeva Sangha) ৷ জিলমিল ডেকা আৰু হিৰকজ্যোতি তালুকদাৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বিহুনাচ কৰ্মশালাখনত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ বিহু নৃত্য, বিহুনাম আৰু বিহুৱতীসকলে বজোৱা বাদ্যসমূহ বজোৱাৰো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে (Bihu Workshop at Barpeta) ৷